Учні шести навчальних закладів Рожищенської громади станом на 8 лютого не повернулися до очного навчання через відсутність тепла. У школах немає торфобрикету для опалення, діти вчаться дистанційно, – розповів Суспільному начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Ігор Кузава Ігор Кузава.

Зі слів посадовця, фірми-постачальника, котра виграла тендер, має привезти паливо для закладів освіти впродовж трьох днів після письмової заявки. Угоду з фірмою-постачальником торфобрикету уклали 19 січня.

"Викручуємось як можемо: поводимо заготовку аварійних дерев, з дозволу міськради організовуємо дільниці благоустрою, порізку аварійних дерев в парку. Ми подали вже п'ять заявок, постачальник відреагував лише на одну заявку", – каже посадовець.

Годинні чергування та холодні шкільні класи

Через низьку температуру – п'ять градусів тепла – у класах 193 учні ліцею в селі Топільне Рожищенської ТГ не розпочали навчання після карантину та продовжують навчатися в дистанційному форматі, – зазначив керівник закладу освіти Валентин Глушко. Говорить: у школі організували чергування по годині в день.

Суспільне Волинь У школі 5 градусів тепла

Упродовж тижня опалюють 980 квадратних метрів ліцею і витрачають на обігрів майже шість тонн торфобрикету, – додав директор Топільненського ліцею.

"Вихід на котлі температури води +50 градусів для того, щоб в класі було +18, +19. Добова норма 1 200 кг, але палимо 800-900 кг у залежності від погоди", – каже Валентин Глушко.

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Наразі в ліцеї розпочали заготівлю дров, торф постачальники не завезли, – розповів кочегар котельні Євген Карп’як.

"Ми зараз опалюємо тільки на ніч. Строго пропалюємо, щоб не замерзла в нас система. Трохи брикету і решта дрова. Дрова самі їздили заготовляли, два причепи маємо. Як більший мороз, то треба більше, тільки щоб не замерзло", – каже кочегар.

Суспільне Волинь

У Рожищенський ліцей № 1 привезли 8,5 тонн палива 7 лютого, однак не від фірми, яка виграла тендер, а з державного підприємства "Волиньторф". Для цього уклали додаткову угоду, – зазначив директор навчального закладу Мирослав Максимюк.

З його слів, після цього учні повернулися до очного навчання. Усього в ліцеї навчається 455 школярів.

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"8,5 тонн при такі погоді нам буде його достатньо підтримувати температуру державних санітарних норм приблизно 14-16 днів. Сьогодні у нас +18°C, комфортно працювати. Діти не одягають додаткового одягу", – розповів керівник ліцею.

Як коментує ситуацію постачальник палива

Як розповів Суспільному представник фірми-постачальника Леонід Конопельнюк, від гуманітарного відділу отримали два замовлення на поставку торфобрикету.

Замовлення поступило 19 січня в день підписання договору на 50 тонн, і ми його виконали. Наступне замовлення поступило 7 лютого. Ми маємо по договору три робочих дні, щоб його виконати. Думаю, що завтра ми його виконаємо повністю", – говорить представник фірми.

Суспільне Волинь Леонід Конопельнюк

Начальник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава каже: договір на 1 мільйон 675 тисяч гривень із фірмою уклали на постачання 760 тонн торфобрикету в заклади освіти Рожищенської громади.

"При місячній потребі 120-140 тонн, які б нам забезпечили нормальне функціонування закладів освіти. Даний постачальник у січні нам завіз лише 48 тонн", – додав посадовець.

Загалом у Рожищенській громаді є 19 шкіл, шість з яких після карантину до очного навчання не повернулися.

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