Учні шести навчальних закладів Рожищенської громади станом на 8 лютого не повернулися до очного навчання через відсутність тепла. У школах немає торфобрикету для опалення, діти вчаться дистанційно, – розповів Суспільному начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Ігор Кузава Ігор Кузава.
Зі слів посадовця, фірми-постачальника, котра виграла тендер, має привезти паливо для закладів освіти впродовж трьох днів після письмової заявки. Угоду з фірмою-постачальником торфобрикету уклали 19 січня.
"Викручуємось як можемо: поводимо заготовку аварійних дерев, з дозволу міськради організовуємо дільниці благоустрою, порізку аварійних дерев в парку. Ми подали вже п'ять заявок, постачальник відреагував лише на одну заявку", – каже посадовець.
Годинні чергування та холодні шкільні класи
Через низьку температуру – п'ять градусів тепла – у класах 193 учні ліцею в селі Топільне Рожищенської ТГ не розпочали навчання після карантину та продовжують навчатися в дистанційному форматі, – зазначив керівник закладу освіти Валентин Глушко. Говорить: у школі організували чергування по годині в день.
Упродовж тижня опалюють 980 квадратних метрів ліцею і витрачають на обігрів майже шість тонн торфобрикету, – додав директор Топільненського ліцею.
"Вихід на котлі температури води +50 градусів для того, щоб в класі було +18, +19. Добова норма 1 200 кг, але палимо 800-900 кг у залежності від погоди", – каже Валентин Глушко.
Наразі в ліцеї розпочали заготівлю дров, торф постачальники не завезли, – розповів кочегар котельні Євген Карп’як.
"Ми зараз опалюємо тільки на ніч. Строго пропалюємо, щоб не замерзла в нас система. Трохи брикету і решта дрова. Дрова самі їздили заготовляли, два причепи маємо. Як більший мороз, то треба більше, тільки щоб не замерзло", – каже кочегар.
У Рожищенський ліцей № 1 привезли 8,5 тонн палива 7 лютого, однак не від фірми, яка виграла тендер, а з державного підприємства "Волиньторф". Для цього уклали додаткову угоду, – зазначив директор навчального закладу Мирослав Максимюк.
З його слів, після цього учні повернулися до очного навчання. Усього в ліцеї навчається 455 школярів.
"8,5 тонн при такі погоді нам буде його достатньо підтримувати температуру державних санітарних норм приблизно 14-16 днів. Сьогодні у нас +18°C, комфортно працювати. Діти не одягають додаткового одягу", – розповів керівник ліцею.
Як коментує ситуацію постачальник палива
Як розповів Суспільному представник фірми-постачальника Леонід Конопельнюк, від гуманітарного відділу отримали два замовлення на поставку торфобрикету.
Замовлення поступило 19 січня в день підписання договору на 50 тонн, і ми його виконали. Наступне замовлення поступило 7 лютого. Ми маємо по договору три робочих дні, щоб його виконати. Думаю, що завтра ми його виконаємо повністю", – говорить представник фірми.
Начальник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава каже: договір на 1 мільйон 675 тисяч гривень із фірмою уклали на постачання 760 тонн торфобрикету в заклади освіти Рожищенської громади.
"При місячній потребі 120-140 тонн, які б нам забезпечили нормальне функціонування закладів освіти. Даний постачальник у січні нам завіз лише 48 тонн", – додав посадовець.
Загалом у Рожищенській громаді є 19 шкіл, шість з яких після карантину до очного навчання не повернулися.
Читайте також
- "У Луцькій громаді закривають школу: що буде з учнями та вчителями"
- "У кімнатах – менш як 15°C: у місті на Волині три з чотирьох дитсадків без опалення"
- "На Волині перевірять усі газові котельні у школах та закладах соціальної сфери"
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.