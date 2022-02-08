Заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині відзначає 101 рік

8 лютого біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна відзначає 101 рік з часу, коли йому надали статус державного степового заповідника.
Про це йдеться на офіційному сайті Херсонької обласної державної адміністрації.
Що відомо про заповідник?
Його історія розпочалась в маєтку Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна. У 1874-1877 роках в Асканії створили спершу зоологічний парк, потім - дендрологічний парк. 1898-ого Фальцфейну передали ділянку "Стара" площею 600 га, що стало основою нинішнього біосферного заповідника.
8 лютого 1921 року затвердили Декрет, за яким "Асканії-Новій" надали статус державного степового заповідника.
Сьогодні "Асканія-Нова"- це ділянка типчаково-ковилового степу, дендрологічний парк, та зоопарк.
На його території понад 500 видів флори із рідкісними та малопоширеними рослинами, близько 3 тисяч різноманітних тварин та птахів, у тому числі рідкісних та червонокнижних.
Унікальність заповіднику у тому, що більшість тварин не сидять у клітках, а живуть на волі.
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" — переможець другого етапу загальнонаціональної акції "Сім природних чудес України".
Це найбільший степовий заповідник Європи, який щороку відвідує близько 140 тисяч туристів.
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