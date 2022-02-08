Херсонський аеропорт не отримав жодних скасувань рейсів від авіакомпаній. Наразі вони затверджують розклад і чекають на офіційне відкриття летовища.
Про це Суспільному розповіла помічниця директора херсонського аеропорту Марія Богодухова.
«Авіакомпанія Ryanair надіслала нам приблизний розклад рейсів на початку лютого. У цьому розкладі є усі рейси, які розписані на сайті. Але наразі продажу квитків немає, можливо, це пов’язано з тим, що будуть змінювати або дати рейсів, або час. З Херсона рейси планують, наразі – це Краків, Варшава та Відень. Turkish Airlines планують рейси з 28 березня - з Херсона до Стамбула, також будуть рейси від компанії Pegasus до Стамбулу, і від МАУ до Києва», - говорить Марія Богодухова.
За словами помічниці директора аеропорту, компанії не надіслали точні відомості щодо майбутніх рейсів, бо ще немає точної дати відкриття аеропорту.
«Ми плануємо відкрити весняно-літню навігацію, попередня дата відкриття аеропорту – 28 березня. Тому ще не затверджені точні рейси усіх авіакомпаній, можуть бути зміни у розкладі, щоб рейси не перетинались один з одним», - розповіла Марія Богодухова.
Що відомо:
- У вересні аеропорт Херсон закрився на реконструкцію. Реконструкція дозволить збільшити спроможність смуги і летовище зможе приймати від 10 до 15 рейсів за добу.
- Херсонський аеропорт планували відкрити до кінця 2021 року.
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