В Івано-Франківську за період пандемії коронавірусу вдвічі збільшилася кількість безробітних. Станом на 8 лютого на обліку міського центру зайнятості перебувають приблизно 1 800 людей. Про це Суспільному розповіла директорка установи Юлія Вінтоняк.

З її слів, щодня на облік у міський центр зайнятості стає приблизно 30 людей. Пошук роботи для них триває не більше 120 днів.

Фото: Суспільне Карпати

Юлія Вінтоняк каже, пандемія коронавірусу "внесла свої корективи".

"Зараз більшість роботодавців вимагають, щоб людина обов'язково була вакцинована проти COVID-19. Зараз у нас є приблизно 380 актуальних вакансій. Людям, які готові та здатні працювати, ми хоч завтра ми можемо дати направлення. Більшість – це робітничі професії. Вони завжди були, є і будуть актуальними на ринку праці: кравчині, продавці, водії", — каже Юлія Вінтоняк.

Фото: Суспільне Карпати

За словами заступниці директора міського центру зайнятості Вікторії Максимів, записатися на прийом у центр зайнятості можна на сайті або у застосунку "Дія".

"Ми бачимо повідомлення, що надійшов документ, і опрацьовуємо його. Якщо якісь документи відсутні, відправляємо на доопрацювання. Якщо все є, то надаємо статус "безробітного", телефонуємо до людини та призначаємо відвідування", — розповіла Вікторії Максимів.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини