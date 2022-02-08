В Івано-Франківську за період пандемії коронавірусу вдвічі збільшилася кількість безробітних. Станом на 8 лютого на обліку міського центру зайнятості перебувають приблизно 1 800 людей. Про це Суспільному розповіла директорка установи Юлія Вінтоняк.
З її слів, щодня на облік у міський центр зайнятості стає приблизно 30 людей. Пошук роботи для них триває не більше 120 днів.
Юлія Вінтоняк каже, пандемія коронавірусу "внесла свої корективи".
"Зараз більшість роботодавців вимагають, щоб людина обов'язково була вакцинована проти COVID-19. Зараз у нас є приблизно 380 актуальних вакансій. Людям, які готові та здатні працювати, ми хоч завтра ми можемо дати направлення. Більшість – це робітничі професії. Вони завжди були, є і будуть актуальними на ринку праці: кравчині, продавці, водії", — каже Юлія Вінтоняк.
За словами заступниці директора міського центру зайнятості Вікторії Максимів, записатися на прийом у центр зайнятості можна на сайті або у застосунку "Дія".
"Ми бачимо повідомлення, що надійшов документ, і опрацьовуємо його. Якщо якісь документи відсутні, відправляємо на доопрацювання. Якщо все є, то надаємо статус "безробітного", телефонуємо до людини та призначаємо відвідування", — розповіла Вікторії Максимів.
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