На Херсонщині рятувальники двічі за добу допомогли медикам швидкої

В ніч з 7 на 8 лютого на Херсонщині рятувальники двічі виїжджали на допомогу швидким, які застрягли в багнюці.
Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Одна швидка застрягла у смт Новотроїцьке.
Друга машина швидкої застрягла у селі Садове Херсонського району.
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