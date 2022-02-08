На Херсонщині рятувальники двічі за добу допомогли медикам швидкої

В ніч з 7 на 8 лютого на Херсонщині рятувальники двічі виїжджали на допомогу швидким, які застрягли в багнюці.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Одна швидка застрягла у смт Новотроїцьке.

Друга машина швидкої застрягла у селі Садове Херсонського району.

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