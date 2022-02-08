На Рівненщині під колесами вантажівки загинув пішохід

На Рівненщині під колесами вантажівки 8 лютого загинув пішохід. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Чоловік, за даними правоохоронців, переходив трасу Київ — Чоп у невстановленому місці.

Інцидент трапився у селі Верба Дубенського району приблизно о 03.30, повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька.

"Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Volvo — 68-річний львів’янин, допустив наїзд на 25-річного жителя Чернігівської області, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Водій вантажівки відповідно до освідування був тверезий”, — зазначила вона.

Фото: Нацполіція області

Пішохід загинув на місці події. Медики “швидкої” констатували його смерть.

Фото: Нацполіція області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом аварії, у якій загинула людина. За це передбачена відповідальність — від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом.

Автор: Вікторія Шилан

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