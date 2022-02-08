Запобіжний захід обрали лікарці Центру громадського здоров'я та працівниці салону краси, яких підозрюють у підробці COVID-сертифікатів. Вони перебуватимуть під домашнім арештом у нічний час, — повідомила Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Свою вину в суді лікарка визнала.

За словами Катерини Хижняк, слідство встановило, що підозрювані займалися виготовленням і збутом підробних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Працівниця салону за 3 500 грн пропонувала своїм клієнтам готові міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію без здійснення щеплення.

"Одержані від спільниці дані закарпатців лікарка вносила в автоматизовану систему "eHealth" та здійснювала безпосереднє виготовлення фальсифікованих сертифікатів, використовуючи потужності одного з медзакладів Ужгорода, де й працювала", — додала речниця.

Лікарка свою вину визнала, — прокуратура

"У суді медпрацівниця свою вину визнала, але кінцеве рішення має прийняти суд. Адвокат лікарки просив обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, однак їй обрали — домашній арешт у нічний час. На засіданні прокурори вимагали, щоб лікарку відсторонили від роботи", — додала речниця.

Лікарку відсторонили від виконання обов’язків, пов'язаних із ліквідацією епідемії та здійсненню заходів із запобігання поширенню COVID-19, однак у медзакладі підозрювана продовжує працювати.

У справі триває слідство. За скоєне підозрюваним може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Визнання вини лікаркою, — фейк, — Директорка ЦГЗ

У коментарі Суспільному директорка Закарпатського центру громадського здоров'я Вікторія Білак-Лук'янчук повідомила, що визнання вини лікаркою, — фейк. Суспільне намагалося дізнатися у директорки номер підозрюваної: Вікторія Білак-Лук'янчук розповіла, що телефон у лікарки вилучили правоохоронці.

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