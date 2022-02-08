У Подільському районі Одеської області чоловік сплатив понад 218 тис. грн аліментів через те, що не міг придбати нерухоме майно. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

За даними виконавчої служби, боржник не сплачував аліменти з лютого 2015 року. На його майно наклали арешт. Коли у чоловіка виникло бажання придбати нерухомість, він дізнався, що зможе вступити у право власності тільки після погашення заборгованості.

За сім років невиплат чоловіку довелося сплатити 218 349,71 грн, а також 34 538,61 грн штрафу.

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