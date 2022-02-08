На Закарпатті проведуть антитерористичні навчання

Антитерористичні навчання проведуть у Мукачівському та Берегівському районах. Триватимуть вони з 15 до 17 лютого, — про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", — додала речниця.

Управління СБУ в Закарпатській області звертається до громадян з проханням поставитися до можливих незручностей із розумінням, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

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