На вулиці у Луцьку виявили залишки мінометної міни

На вулиці Конякіна, 8 у Луцьку виявили предмет, схожий на небезпечний. Перехожі викликали правоохоронців, – розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

На місці події працювала група вибухотехніків, рятувальники та правоохоронці.

Зі слів Марини Балдич вибухотехніки оглянули знайдений предмет і встановили, що він не є небезпечним. "Це виявився хвостовий стабілізатор мінометної міни. Ймовірно часів другої світової війни", – зазначила інспекторка сектору комунікації.

Станом на 11:30 8 лютого оперативні служби завершили роботи та забрали із собою знайдений предмет. Звідки залишки мінометної міни взялися – з'ясовують правоохоронці.

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