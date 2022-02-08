На Франківщині cталася пожежа на хімічному заводі "Карпатнафтохім"

У Калуші, що на Івано-Франківщині, сталася пожежа на території хімічного заводу "Карпатнафтохім". Про це інформують на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.
Об 11:50 сталося повторне загоряння печі. Про це Суспільному повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської територіальної громади Іван Дембич. З його слів, небезпеки немає, на місці продовжують працювати рятувальники.
О 10:51 рятувальники ліквідували загоряння.
У коментарі Суспільному Іван Дембич розповів, що загрози для населення та персоналу немає.
"Відбувся спалах без подальшого горіння. Зараз на місці працюють підрозділи рятувальників. Вони проводять охолодження печі. На місці є генеральний директор, начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Це не класифікують навіть як аварію. Це — дрібне загоряння. Раз в рік, час від часу буває таке, але це — виробництво", — розповів Іван Дембич.
З його слів, про пожежу повідомили працівники заводу. Травмованих внаслідок загоряння немає. "Карпатнафтохім" продовжує працювати.
"Їхня виробнича лабораторія проводить дослідження. Міський лабораторний центр відбирає проби", — повідомив Іван Дембич.
Як йдеться у повідомленні, 8 лютого о 9:45 в одному з корпусів "Карпатнафтохіму" загорілася піролізна піч. О 10:14 рятувальники локалізували пожежу на площі 70 м².
Вогонь гасять 55 рятувальників на 13 спецавтомобілях.
За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій області, загиблих та травмованих немає.
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