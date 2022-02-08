У Хмельницькому інспектори з паркування виписали 3560 адміністративних постанов

У Хмельницькому інспекція з паркування з 1 вересня до 8 лютого виписали 3560 адміністративних постанов про порушення правил паркування. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

За їхньою інформацією, з моменту створення до кінця 2021 року інспектори виявили 2600 порушень Правил дорожнього руху, в частині порушення правил паркування транспортних засобів.

Наразі з них 2146 постанов оплачено.

Починаючи з 1 січня 2022 року, інспектори виявили та задокументували 960 порушень, з яких сплачено 492 постанови та 30 постанов вручено власникам транспортних засобів.

"У результаті зменшується кількість хаотично припаркованого транспорту, звільняється місце для безпечного зустрічного роз’їзду великогабаритного громадського транспорту та покращується оглядовість пішохідних переходів та виїздів з прилеглих територій", - повідомили у міській раді.

Що відомо