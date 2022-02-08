На Івано-Франківщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні та побиті двох людей у Надвірній. Про це повідомили на сторінці Нацполіції області у Facebook.

"5 і 6 лютого у вечірню пору двоє невідомих побили та пограбували двох чоловіків у Надвірній. Вони забрали мобільні телефони, гроші та втекли. Потерпілі звернулися в поліцію та лікарню", — йдеться у повідомленні.

7 лютого поліцейські затримали підозрюваних — 19-річного і 25-річного жителів Надвірнянського району. Один із чоловіків раніше судимий. В січні 2022 року він вийшов із місця позбавлення волі.

Поліцейські затримали підозрюваних та вилучили в них викрадені речі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

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