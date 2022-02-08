На Харківщині виявили 2022 випадки COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 2022 випадки коронавірусу, 792 людини одужали. До статистики внесли відомості про 12 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 281 224 людини, 8 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"241 571 випадок одужання, 32 992 випадки під медичним спостереженням, 6661 випадок летальний", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1438 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 132;

Чугуївський — 42;

Куп'янський — 69;

Ізюмський — 75;

Лозівський — 29;

Красноградський — 113;

Богодухівський — 124.

Минулої доби в Україні виявили 34 353 нових випадки COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Одеській (3921) області, м. Київ (2862), Львівській (2336), Харківській (2022) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 255 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо