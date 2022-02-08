Хмарно і з дощами. Якою буде погода в Україні 8 лютого

У більшості областей України 8 лютого слід очікувати невеликих дощів, подекуди — зі снігом. Лише в центрі й частково на заході буде сухо і хмарно. Стовпчик термометра триматиметься на позначках ледь вище нуля.

Про це йдеться в прогнозі погоди від Укргідрометцентру.

У Закарпатській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях синоптики прогнозують мокрий сніг за температури від +1 до +3°C удень (дещо вище в Ужгороді: +3..+5°C) та від -1 до +2°C уночі.

Натомість Крим, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину накриють невеликі дощі. Стовпчик термометра вдень коливатиметься від 0..+2°C у Сумах до +5..+7°C в Криму.

Тим часом у центрі та на заході — Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська, Черкаська і Кіровоградська області — прогнозується суха погода за температури від 0 до +2°C удень.

На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний (у східній частині — південно-східний), 7-12 м/с.

У Києві, згідно з прогнозом, буде сухо і хмарно. Температура і вдень, і вночі коливатиметься від -1 до +1°C.

Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 8 лютого 2022 року

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Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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