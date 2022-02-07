В метро між "Майданом Незалежності" та "Хрещатиком" намалювали мурал

У переході між метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на стінах намалювали мурал. Сюжетом стала гра "Horizon Forbidden" для Sony Playstation.

Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон на сторінці у Facebook.

"Скільки разів перехід між Майданом і Хрещатиком мені назвали найдепресивнішим місцем метро реально не порахувати.

Якогось року ми навіть планували перетворити його на акваріум (фото рендера додаю), однак нативної реклами тоді ще не було, а без виїдаючого очі брендингу фінансувати бажаючих виявилось рівно нуль", — написала Макогон.

Вона написала, що відтепер на стінах у переході намальований мурал. При цьому метрополітен не отримуватиме коштів за рекламу.

У коментарі Суспільному Наталія Макогон, що сюжетом для муралу стало прев'ю до гри "Horizon Forbidden" для Sony Playstation.

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