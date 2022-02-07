Ужгородка перемогла у Кубку України з танцювального спорту

Ужгородка Вероніка Мишко, у парі з танцюристом Ерлом Вільямсом, виборола Кубок України 2022 з танцювального спорту у категорії "Латина". Про це повідомили на сайті Федерації танцювального спорту України.

Змагання відбулися в Олімпійському навчально-спортивному центрі "Конча-Заспа", місто Київ. Тривав турнір упродовж 5-6 лютого.

Фото: Oleksandra Myshko — Facebook

Другу сходинку у змаганнях посіли Владислав Цихановський та Вероніка Цихановська з Харкова. Бронзу вибороли танцюристи з Чернівців — Максим Пранничук та Анна Кушнір.

Таким чином танцювальна пара вже увосьме виборола Кубок України з танцювального спорту.

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