Упродовж 2022 року ветерани АТО/ООС з Івано-Франківщини зможуть безкоштовно лікуватися у стоматологів, зокрема отримувати послуги зубопротезування. Крім того, бійцям безплатно проводитимуть магнітно-резонансну томографію.

Про це Суспільному розповів начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів України Володимир Веркалець.

З його слів, цього року з обласного бюджету у медичні заклади спрямували 1,6 млн грн на лікування ветеранів АТО/ООС. Зокрема, 800 тис. грн — на безкоштовне стоматологічне лікування і зубопротезування, адже Національна служба здоров'я не фінансує цю послугу для ветеранів російсько-української війни.

Володимир Веркалець каже, що Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачене безкоштовне зубопротезування. Проте держава "переклала фінансування цієї пільги на органи місцевого самоврядування".

"Зважаючи на те, що наша стоматологічна поліклініка не отримує "жодної копійки" з державного бюджету, ми звернули увагу на цю пільгу і скерували левову частку грошей, виділених з обласного бюджету, на стоматологічне лікування та зубопротезування", — сказав Володимир Веркалець.

Він також додав, що 100 тис. грн з обласного бюджету скерують в Прикарпатський клінічний онкологічний центр для безкоштовного проведення МРТ для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, і членів родин, які втратили рідних на війні.

Володимир Веркалець розповів, що в Івано-Франківській області більшу частину грошей на лікування онкозахворювань учасників АТО/ООС та їхніх родин спрямовують із держбюджету. Однак МРТ-діагностику медики безкоштовно проводять лише людям, які лікуються в онкоцентрі.

"Тому ми звернулися до керівництва онкодиспансеру, щоб вони надавали послуги учасникам війни, родинам загиблих і людям з інвалідністю внаслідок війни, які не є онкохворими, але проходять медичний огляд на апараті МРТ для встановлення чіткого діагнозу", — пояснив керівник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів.

Загалом для безплатного медобслуговування ветеранів АТО/ООС та їхніх родин з обласного бюджету скерували:

200 тис. грн — в Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів у Коломиї;

200 тис. грн — в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню;

200 тис. грн — у Прикарпатський обласний центр психічного здоров'я;

50 тис. грн – в обласний кардіоцентр;

50 тис. грн – в обласну інфекційну лікарню.

Що відомо

Питання фінансової допомоги для лікування бійців російсько-української війни та їхніх родин обговорювали 7 лютого в Івано-Франківську під час наради ветеранських організацій учасників АТО/ООС з керівниками медичних установ та облдержадміністрації.

За словами Володимира Веркальця, ця зустріч була зумовлена тим, що до обласного відділу Міністерства у справах ветеранів надходить "багато звернень щодо медичного самообслуговування".

"В Україні відбувається медична реформа. На жаль, Національна служба здоров’я України, яка оплачує лікування людей, не бачить ветерана, не бачить людини з інвалідністю внаслідок війни і не бачить родини загиблого. Не можна рівняти родини, які пережили втрату рідного на війні, не можна порівнювати військовослужбовця, який отримав поранення, каліцтво, під час проходження військової служби з пересічною людиною. У них, крім загального захворювання, є ще травми, отримані внаслідок поранення. Тому вони завжди потребують додаткового лікування", – сказав Володимир Веркалець.

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