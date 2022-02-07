У зоопарку "Сафарі" в Бердянську народилося дитинча лами. Новонароджений - самець. Зараз співробітники зоопарку слідкують за здоров'ям та розвитком малюка. Також пропонують обрати йому ім'я.

Про це 7 лютого повідомили на Facebook-сторінці зоопарка "Сафарі".

Як розповіли у зоопарку, вагітність у лам триває 11,5 місяців, і зазвичай вони народжують одне дитинча. Після народження малюки майже одразу встають на ноги, але все одно почуваються невпевнено, тому проводять весь час із матір'ю.

Тепер у зоопарку пропонують допомогти обрати тваринці ім'я. Варіанти можна пропонувати під дописом у фейсбуці.

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