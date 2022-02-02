Харків'янам пропонують обрати ім'я для новонародженого верблюда

У харківському зоопарку пропонують обрати ім'я для верблюда, який два тижні тому народився у пари Саші та Наташі.

Малюк почувається добре, повідомила Суспільному речниця зоопарку Жанна Сусло. На офіційних сторінках зоопарку 2 лютого оголосили конкурс імені для тварини.

"Головна умова — кличка має бути оригінальною і пасувати малюку, вона може бути пов’язана з датою народження, іменами батьків, особливостями характеру тощо", — зазначили у зоопарку.

У зоопарку звертають увагу, що дитинча "надзвичайно миле і допитливе".

Варіанти імен можна залишати у коментарях під дописом у Facebook, Instagram до 12 лютого включно. Працівники зоопарку оберуть сім найкращих кличок, а з фінальним визначаться шляхом лотереї.

Що відомо