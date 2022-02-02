Харків'янам пропонують обрати ім'я для новонародженого верблюда

У харківському зоопарку пропонують обрати ім'я для верблюда, який два тижні тому народився у пари Саші та Наташі.
Малюк почувається добре, повідомила Суспільному речниця зоопарку Жанна Сусло. На офіційних сторінках зоопарку 2 лютого оголосили конкурс імені для тварини.
"Головна умова — кличка має бути оригінальною і пасувати малюку, вона може бути пов’язана з датою народження, іменами батьків, особливостями характеру тощо", — зазначили у зоопарку.
У зоопарку звертають увагу, що дитинча "надзвичайно миле і допитливе".
Варіанти імен можна залишати у коментарях під дописом у Facebook, Instagram до 12 лютого включно. Працівники зоопарку оберуть сім найкращих кличок, а з фінальним визначаться шляхом лотереї.
Що відомо
- Маля народилося 21 січня у Харківському зоопарку. Для верблюда Саші новонароджений став п'ятим малюком, для Наташі — другим, розповіла Суспільному речниця зоопарку Жанна Сусло.