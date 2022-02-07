Держприкордонслужба України заперечує обвинувачення командира корабля Морської охорони у службовій недбалості та не вбачає в його діях кримінального порушення. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як стверджують у пресслужбі, підстав щодо затримання судна не було, оскільки команда танкеру не порушувала прикордонного законодавства України. Після надання збоку екіпажу Delfi сигналу лиха, корабель прикордонників вирушив на місце, аби надати допомогу до прибуття буксирів. За технічними характеристиками судно Морської охорони не було призначене до буксування кораблів подібної ваги. Крім того, створення умов безпеки плавання, за словами служби, не належить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби.

Якщо провину командира судна Держприкордонслужби доведуть, йому загрожуватиме кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 425 КК України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до семи років.

Що відомо

1 лютого прокурори Приморської окружної прокуратури Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду. У листопаді 2019 року командир корабля, перебуваючи на судні морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, нібито знав про наявні порушення у танкера Delfi та не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

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