5 та 6 лютого у центрі Дніпра святкували Китайський Новий рік. Як пройшов захід та як традиційно відзначають це свято в Китаї дізнавались кореспонденти Суспільного.

У вихідні вулиця Барикадна в Дніпрі перетворилась на імпровізований китайський квартал з декораціями, точками продажу азійських страв та виступами артистів.

Юіньбо Ма переїхав в Україну з Китаю у 1995 році. З того часу працював кухарем у ресторанах Києва, Харкова, Львова. Мешкає у Дніпрі з дружиною та донькою, отримав українське громадянство. Зараз Юіньбо працює в одному з китайських ресторанів Дніпра.

Чоловік каже: Новий рік у Китаї — це велике сімейне свято. Раніше Юіньбо відзначав його з родиною, а зараз вже майже не святкує.

"Кожний Новий рік всі в батьків у гостях збираються. Там їдять цілу рибу, цілу курку, м'ясо, пельмені. Тут ні, не як у Китаї - там батьки, брат, сестра, усі, вся родина разом", - розповів Юіньбо.

Суспільне Дніпро Танець дракона

Викладачка китайської мови у Дніпровському нацуніверситеті Анна Ніколенко каже: у Китаї кожен з 15-ти днів святкування нового року має свої традиції.

"Китайці збираються за багато накритим столом. На столі має бути дуже багато страв, деякі з них є обов'язковими, наприклад, - риба. Слово "риба" китайською звучить так само як "достаток", "багатство", тому завжди є страви з риби", - розповіла Анна.

На святкуванні у Дніпрі показали деякі з оригінальних китайських традицій: танці з фігурами лева або дракона, запалювання червоних ліхтариків.

"Весь Китай має запалити червоні ліхтарики. Ними прикрашається вся країна. Червоний це колір щастя, радості, а вогонь, світло - символізує сподівання на краще майбутнє. Запалювання червоних ліхтариків - це побажання щасливого і кращого майбутнього" - пояснила Анна Ніколенко.

Суспільне Дніпро Червоний - колір щастя та радості, а вогонь символізує краще майбутнє

У програмі святкування були також виступи майстрів бойових мистецтв.

Дніпрянин Павло прийшов з 6-ти річною донькою Євою познайомитись зі східною культурою.

"Я думаю такі заходи потрібні Дніпру. Як мінімум, для того, щоб познайомитись з культурою інших країн. Дуже цікаво, показують бойові мистецтва, китайську національну кухню можна спробувати" - поділився враженнями Павло.

Суспільне Дніпро

За даними співорганізаторки заходу Влади Миколюк, на свято зареєструвалися понад 5 тисяч дніпрян.

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