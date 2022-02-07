"Я просто був у шоці". Відео танцю військового ЗСУ підкорило мережу

Відео танцю військовослужбовця Збройних сил України під пісню Вітні Г’юстон за 4 дні набрало у соціальній мережі майже 200 тисяч переглядів. Головний герой відео — боєць Олександр з позивним "Хук", розповів Суспільному, що його мотивує знімати такі ролики.

Хлопець наразі захищає передові позиції на Донбасі. Виклав відео сам. Каже, записує танці у вільний від служби час, аби відволіктися від військових завдань.

Суспільне Донбас Олександр записує танці аби відволіктися

За словами Олександра, відео, на якому він танцює під пісню Вітні Г’юстон "Queen Of The Night", виклав в інтернет 2-го лютого. Відео набрало вже понад 195 тисяч переглядів та 20 тисяч вподобайок. Олександр каже, такого результату не очікував.

"У моєму блозі воно дуже швидко почало набирати обертів. А коли його опублікували вже Збройні сили України, офіційний сайт, я подивився, що там діється, я просто був у шоці", — говорить військовий.

Олександр перебуває у зоні ООС з 2014 року. Сам — родом з Сєвєродонецька. Каже, вже звик до служби на передовій.

Суспільне Донбас Олександр вже звик до служби на передовій

Олександр розповів Суспільному, що відео він записує разом з побратимами. Репертуар також обирають разом.

"Бійці сказали: "давай запишемо, давай опублікуймо". Одна людина знімала це відео. Інші військовослужбовці іноді мені допомагають у зйомках відео. Це буквально триває хвилину, секунди зняти це відео. Вибираємо ті пісні та ті рухи, просто для людей, щоб їм сподобалося, щоб вони бачили життя солдата. Що солдати на передовій стоять, вони не сумують", — розповів Олександр.

Свій перший ролик зняв боєць та виклав у мережу, коли був у відпустці вдома. Олександр говорить, у цивільному житті публікує своє захоплення мотоциклами та відео з донькою Кароліною.

Коментарі, які люди залишають під відео, за словами Олександра, надихають та підтримують його під час несення служби. Тому захисник продовжуватиме записувати відео з передової.

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