Присвятили олімпіаді в Пекіні: в Ужгороді відбулася виставка філателістів

Виставка філателії, присвячена зимовій олімпіаді в Пекіні, відбулася в Ужгороді. Її проводили у спорткомплексі "Юність" із 4 до 7 лютого. Цьогоріч її влаштували вп’яте, — розповів співорганізатор заходу Микола Дудник.

Суспільне Закарпаття

Восьмирічна Меланія почала цікавиться філателією рік тому. На виставці, присвяченій олімпіаді в Пекіні, презентувала свою колекцію: "Сподобалось, як збирає мій дядько, і я теж захотіла. З 6-5 років я почала грати в шахи і мені сподобалося. Тому й почала збирати марки, присвячені шахам".

Суспільне Закарпаття

Крім марок, тут представили листівки, медалі, листи та інші експонати. Це вже вп’яте в Ужгороді провели регіональну виставку, присвячену спорту та олімпійським іграм, — каже співорганізатор Микола Дудник. За його словами, колекції презентували філателісти з Закарпаття та інших областей України.

"Представлено 50 експонатів. 12 міст України експоненти, тобто ті що представили свої експонати. Більшість експонатів спортивної тематики. Біля 80% — це все спорт. Вони присвячені олімпійським іграм, різним видам спорту, спорт широко представлений: футбол, карате, легка атлетика, фехтування, кінний спорт, зимові олімпіади, літні", — розповів Микола Дудник.

Суспільне Закарпаття

Тривала виставка чотири дні. На завершення члени журі відзначили всіх учасників. Найвище оцінили експонат мукачівця Тараса Будкевича. Його роботу представляв батько. Наступна така виставка в Ужгороді має відбутися за два роки.

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