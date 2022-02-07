Рок-гурт з Рівненщини присвятив пісню першому директору музею Олегу Тищенку

Рок-гурт з Рівненщини присвятив пісню першому директору Здолбунівського краєзнавчого музею Олегу Тищенку, який навесні 2021-го помер від ускладнень коронавірусу. Композиція отримала назву "В буремні часи". Її презентували разом з виднограєм, який змонтували зі світлин моментів життя Олега Тищенка.

Автором слів пісні "В буремні часи" виступив гітарист здолбунівського рок-гурту "Жнива" Алік Ткачик.

"Хотілося не просто, як співчуття зробити, а поговорити на цю тему у більш філософському смислі, бо він був досить розумною, начитаною, тямучою людиною. Текст писався дуже швидко, за аранжуванням ми теж довго не сиділи. Часом буває пів року сидиш і нічого не виходить, а це вийшло нормально", – розповів автор пісні "В буремні часи" Алік Ткачик.

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Запис здійснили на студії Романа Кричильського, відеокліп створив Володимир Партеса.

Кожен з творців, за словами Аліка Ткачика, багато років був знайомий з Олегом Тищенком.

"Я знав його ще з 92-го року. Він зовсім молодим хлопцем прийшов в комітет молоді і спорту. Він його очолював і тоді "закрутив" у Здолбунові. Усі підвали повигрібали, де діти займалися самостійно й усе це діло підняв. Просто здивовані були, що стільки в Здолбунові є і спортивних, і музичних колективів", – пригадав Алік Ткачик.

Що відомо

Олег Тищенко – історик, журналіст та дослідник пов­станського руху 40-50-х років XX століття.

З 2014-го по 2021-й рік працював директором Здолбунівського краєзнавчого музею, був одним з ініціаторів його створення.

Помер Олег Тищенко 6 квітня 2021 року від ускладнень внаслідок коронавірусу. Йому був 51 рік.

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