Поліцейський з Тернопільщини здобув першість на змаганнях з пауерліфтингу

Перше місце на 2 Міжнародному кубку GSF з пауерліфтингу та силових дисциплін здобув працівник роти поліції особливого призначення Тернопільщини Володимир Мартинюк. Він переміг у відкритій віковій категорії серед спортсменів до 100 кілограм. Змагання відбувалися 6 лютого у Хмельницькому. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Боролися 72 спортсменів зі всієї України. Володимир Мартинюк виборов першість, піднявши штангу на біцепс вагою в 72,5 кілограм.

Поліцейський готується до 1-го Відкритого Чемпіонату України WUAP 2022 із пауерліфтингу та окремих силових вправ, який відбудеться в Києві.

Силовими видами спорту Володимир Мартинюк займається уже більше 10 років, а в дисципліні "підйом штанги на біцепс" бере участь впродовж останніх 5 років.

Що відомо