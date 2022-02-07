У Сумах підприємці вийшли на акцію протесту на площу Незалежності

У Сумах підприємці взяли участь у всеукраїнській акції протесту за збереження спрощеної системи оподаткування, проти фіскалізації та за зниження тарифів на енергоносії для бізнесу. Близько 50 людей зібралося 7 лютого в обід на головній площі міста.

Світлана Іченська, керівник Спілки підприємців Сумської області, закликала людей їхати на акцію протесту до Києва.

Расул Галаєв - директор ТОВ "Центральний ринок м. Суми" виступив на підтримку підприємців. Зазначив, що з новими вимогами бізнесу працюватиметься важко.

Ірина - підприємиця з Бурині говорить: "Іде знищення малого бізнесу".

Одна з учасниць - підприємиця із Сум Світлана каже: "Ринок - мій другий будинок. Не вірте, що з касовим апаратом у нас буде більше грошей. Давайте боротися!".

Ольга - працює у Сумах, зазначає: "Ми чесно працюємо, платимо податки. А те що хочуть зробити - це знищення свого власного народу. Ні в одній країні малий бізнес не фіскалізований".

Організувала акцію "Всеукраїнська коаліція об‘єднаних підприємців". Учасники підготували резолюцію зі своїми вимогами, яку передадуть представникам влади.

Доповнюється.

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