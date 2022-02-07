Одеські підприємці вийшли на мітинг проти фіскалізації

Під Одеською облрадою 7 лютого зібралися ФОПи, які протестують проти встановлення обов'язкових касових апаратів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.
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