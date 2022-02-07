"У твої добрі руки": як на Харківщині шукають родини для безпритульних тварин

За два роки роботи волонтери "Дому Добра" у Краснограді на Харківщині знайшли господарів для понад 300 тварин — котів, собак і птахів.

Мета ініціативи — вирішити знайти для кожної тварини господаря та вирішити проблему безпритульних тварин у громаді, розповідає волонтерка Дар'я Волобуєва.

"Було дуже багато запитів, які зверталися і до нас, і до місцевої влади. І ми вирішили: хто, якщо не ми, буде з цим боротися", — каже Дар'я.

Суспільне Харків

"Дім Добра" — ініціатива кількох зоозахисних організацій. Волонтери регулярно проводять соціальні акції з прилаштування тварин, яких забирають з вулиць. Найпопулярнішими серед мешканців Красноградської громади, говорить Дар'я Волобуєва, стали акції "Прилаштуй 100" (під час якої знайшли господарів для сотні тварин) і "Лапки. Носики. Хвости".

Коли тварин знаходять, їх обстежує ветеринар та, якщо є необхідність, лікує. Після обстеження котів та собак стерилізують, а потім знаходять їм господарів.

Суспільне Харків

Ініціативою займаються 35 волонтерів. Одна з них, Юлія Пасічник, розповіла про майбутні плани ініціативи: "Нам би хотілося постійну територію для перетримки і соціальних опікунів: ми вже цікавились, є така практика. Щоб люди долучалися і йшли нам на допомогу: на перетримку брали тварин".

Фотографії та інформацію про котів, собак і птахів, яким шукають господарів, волонтери розміщують в соціальних мережах, крамницях та інших громадських місцях. Останнім часом до ініціативи доєднуються ще й працівники шкіл та дитячих садочків.

Суспільне Харків

Зараз господарів шукають для п'ятьох цуценят, яких знайшли в полі. Поки що вони мешкають у тимчасовому вольєрі.

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