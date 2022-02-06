До Харкова на зимівлю привезли близько 700 кажанів

До харківського Центру реабілітації рукокрилих 6 лютого привезли близько 700 кажанів, яких знайшли під обшивкою балкона однієї з дніпровських багатоповерхівок.

Кажанів 4 лютого знайшли ремонтники, які знімали обшивку з балкона, повідомила Суспільному співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, біологиня Альона Прилуцька.

До Харкова кажанів виду "вечірниця руда" доставила дівчина, яка у 2020 році вже привозила рукокрилих з Дніпра, говорить Прилуцька. Близько 700 кажанів вмістилися у п'ятьох великих коробках.

За словами співзасновниці Центру, кожного кажана фахівці зважать і тоді будуть вирішувати питання про додаткове годування: "Таке пробудження взимку для них критично. Вони під час пробудження втрачають жир, вагу. Жир, за рахунок якого живуть взимку. Тому їх потрібно годувати. Під вечір, коли всіх оглянемо, буде зрозуміло, скільки залишається на годування, а хто може одразу попити водички і спати до квітня. На початку квітня їх можна буде випускати".

Фото: Альона Прилуцька Годування кажанів

Також біологиня розповіла, що серед новоприбулих є ті кажани, які минулої зими вже потрапляли до Центру.

"Тоді ми отримали близько тисячі кажанів. Вони зимували у нас, у наших холодильниках. Потім навесні ми повернули їх назад. І от троє з тих, кого ми випустили минулого року, опинилися тут", — зазначила фахівчиня.

Вона говорить, що з цими ссавцями буде так само: після зимівлі та окільцювання кажанів випустять.

У Центрі працює шість фахівців, їм допомагають волонтери. Усього у центрі зимуватимуть майже три тисячі кажанів.

"Більшість з них спить, але щодня на годуванні з них декілька сотень, до трьохсот на день. Потім ми перебираємо їх за вагою — хтось відправляється зимувати до холодильника, а хтось виходить з холодильника і потребує догодовування. Раз на місяць йде перевірка стану. Недостатньо просто розмістити в холодильник, щоб кажан там спав чотири місяці", — розповіла Альона Прилуцька.

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