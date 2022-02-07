У Малинівській громаді на Харківщині перепоховали останки військового Михайла Запорізького, який загинув під Курськом у 1943 році.

Останки чоловіка знайшли під час пошукової експедиції у 2019 році, розказав Суспільному Малинівський селищний голова Микола Семер’янов.

"Михайло — наш земляк, народився в Малинівці у 1920 році. Воював на Курській дузі, був молодшим лейтенантом", — говорить селищний голова.

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За його словами, до лав армії Запорізького призвали у 19-річному віці, він служив на Далекому Сході. Загинув під час бойового завдання 9 липня 1943 року.

"Рідні не знали, де Михайло взагалі", — каже Микола Семер’янов.

facebook.com/military.archeology

У 2019 році відбулася пошукова операція "Курська дуга. Північний фас", серед 23 бійців, яких знайшли пошуковці, були останки й Михайла Запорізького, розповів Семер’янов: "Знайшли у похованні два медальйони, коли їх відкрили, всі дані були про нашого загиблого молодшого лейтенанта".

facebook.com/MalinovkaOTG Текст записки з медальйону ліворуч

Окрім імені, у медальйоні було послання.

"Товаришу! Боєць або командир, якщо тобі вдалося дістати медальйон, то моє останнє прохання до тебе, не полінуйся повідомити моїй коханій Наді й передати їй палкий привіт, а якщо в тебе на це не знайдеться часу, то не затримуючись іди на захід, помстися нещадно фашистському звірові, допоки жодного шансу не залишиться на Нашій землі. Пишу перед боєм. Молодший лейтенант МЗ", — записку пошукова організація "Військова археологія", яка допомагала з передачею останків бійця до Малинівки.

facebook.com/military.archeology

Останки Запорізького передали до України у жовтні 2021 року в рамках гуманітарної місії з повернення загиблих військових у Другій світовій війні на рідну землю. Перепоховали 5 лютого. У Михайла Запорізького у Малинівці живуть рідні — племінниця та її родина, розповів селищний голова.

"Коли останки знайшли, до нас надійшло повідомлення, ми розшукували рідних, довго не могли знайти. Випадково зрозуміли, хто це, жінка з донькою були шоковані, що Михайла знайшли, були на похованні", — каже Микола Семер’янов.

facebook.com/military.archeology

За даними організації "Військова археологія", кохана Запорізького Надія, не дочекавшись бійця, вийшла заміж у 1946 році.

facebook.com/military.archeology Михайла Запорізького поховали біля братської могили у центрі Малинівки

За словами голови громади, це другий випадок, коли останки загиблого у Другій світовій війні земляка повертають додому — ще одного воїна, знайденого під час пошукової експедиції, поховали у Малинівці близько семи років тому.

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