7 лютого працівники державної виконавчої служби примусово виселили з будівель за адресою Чорновола, 6-6Б в Івано-Франківську єпархію Української православної церкви Московського патріархату. Споруди перейшли у користування департаменту освіти і науки міської ради — в них планують відновити дитячий садок.

Про те, як відбувалося виселення, — читайте у репортажі.

Спершу працівники виконавчої служби у присутності поліції, муніципальної варти та міської аварійно-рятувальної служби виламали замок із дверей та винесли меблі з крамниці на території, де розташована Українська православна церква Московського патріархату.

Фото: Суспільне Карпати

Звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6-6Б та повернути їх міській раді церкву зобов’язав Верховний суд України, каже директорка міського департаменту правової політики Надія Кедик.

"Це не було раптово, що про це ніхто нічого не знав. Про те, що відбудеться виселення, було відомо ще 13 жовтня 2021 року. Були рішення і документи, які направляла виконавча служба. Вони (єпархія УПЦ МП — ред.) мали право добровільно виселитися, забрати всі речі та звільнити приміщення. Оскільки цього не зробили, призначили примусове виконання", — сказала Надія Кедик.

Фото: Суспільне Карпати

На території, де розташовані приміщення, планують побудувати дитячий садок, розповідає директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. За його словами, у 90-х роках XX ст. тут працював ДНЗ №23, що міг вмістити 100 дітей.

"У центральній частині міста у нас не так багато приміщень освітніх закладів і дуже важливо, аби будівля на Чорновола повернулася. Зараз триває перший етап, коли є рішення Верховного Суду, працює виконавча служба. Після завершення цього етапу потрібно скласти проєктно-кошторисну документацію, капітально відремонтувати приміщення і надалі вкладати у нього гроші", — розповів Ігор Максимчук.

Під час того, як представники виконавчої служби виносили речі з крамниці, у церкві священники відправляли службу.

Фото: Суспільне Карпати

Опісля до приміщення крамниці прийшов протоієрей Василь Романюк.

"Ми сьогодні зранку подали клопотання до виконавчої служби, аби відкласти виселення у зв’язку з тим, що громада і єпархія не можуть вивезти речі за дві секунди. Час боротьби юридичної ще не завершений", — сказав Василь Романюк.

Приміщення церкви було зачинене, всередині перебували парафіяни та священики, які не реагували на представників виконавчої служби. Коли працівники міської аварійно-рятувальної служби спробували відважити двері, їх відчинили зсередини.

Фото: Суспільне Карпати

"Знімаєте хрести! Це все буде на ваших сім’ях, на ваших дітях! Простіть мене, але я вам кажу так, як я це бачу! Як ви це робите, бо можна було б підписати якийсь договір на те, щоб дати спокійно два-три дні віруючим жителям Івано-Франківська, тим самим українцям", — додав Василь Романюк.

Опісля священники та прихожани церкви почали виносити із приміщення та вантажити в автомобілі ікони та інші речі.

Що відомо

У лютому 2019 року Івано-Франківська міська рада звернулася до обласного Господарського суду з позовом до місцевої Єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату. У позові вимагали звільнити нежитлові приміщення на вулиці Чорновола, 6-6Б. Перше підготовче засідання відбулося шостого березня.

Восьмого травня 2019 року у суді представники УПЦ МП відкликали свій позов щодо приміщень на вулиці Чорновола. Позивалися через скасування договору оренди земельних ділянок.

У жовтні 2019 року Львівський апеляційний господарський суд зобов’язав Єпархію звільнити приміщення.

У вересні 2020 року Господарський суд Івано-Франківської області повернув у власність Івано-Франківська приміщення на вулиці Чорновола, 6-6 Б.

Івано-Франківська єпархія УПЦ подала апеляцію в Господарський суд області, який її не задовольнив, а згодом Західний апеляційний господарський суд у постанові від 14 вересня 2021 року також скасував апеляцію єпархії УПЦ МП.

У жовтні 2021 року Верховний Суд України зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ Московського патріархату звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6 у Франківську.

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