Заборона на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви територією Білорусі не матиме критичних наслідків для українського ринку, однак може спричинити тимчасову нестачу нафти у західних регіонах.

Про це у коментарі Суспільному розповів президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

"Це не зовсім гарна новина, але й не критична насправді, тобто жодної трагедії немає, тому що Україна переживала і більш злочинну блокаду нафтопродуктів з Росії, і це споживач навіть не помітив. По-перше, ринок України дуже диверсифікований за джерелами постачання: це і море, і залізниця й інший транспорт, і Росія, і Білорусь, і Чорне море, і Європа. Тобто проблеми є, але вони не критичні", — наголосив експерт.

За його словами, продукти литовсько-польської компанії Orlen Lietuva, якої стосуються запроваджені Білоруссю обмеження, складали від 9 до 11 % від українського імпорту.

"Не можна сказати, що це — незначна частка, навіть 10% значно впливають на ціноутворення, але — не критично. Ці об'єми із задоволенням будуть задоволені внутрішнім виробником "Укртатнафтою" й іншими джерелами, наприклад тією самою Білоруссю", — пояснив Косянчук.

Експерт зауважив, що натомість заборона на імпорт в Україну нафтопродуктів білоруського походження мала б тяжкі наслідки.

"Гірше буде, якщо дійдемо до того, що буде введена заборона на імпорт нафтопродуктів білоруського походження в Україну. Ось це вже буде критично для України", — підкреслив він.

За його словами, нині Україна наповнена нафтопродуктами і не має жодного дефіциту.

"Відсутність литовсько-польського ресурсу, можливо, призведе до нової турбуленції в західних регіонах: Закарпаття, Прикарпаття, Львівська область, Івано-Франківська, можливо. Але знову ж таки кажу — не критично. Це може бути компенсовано за рахунок збільшення долі білоруських нафтопродуктів дуже швидко — десь тиждень-два", — зауважив Косянчук.

Він додав, що нині Orlen Lietuva розглядає питання перекладання маршруту через інший термінал, який має вузьку колію через Польщу в Україну.

"Це буде дорожче. Вартуватиме більше, бо там ще є процес перекладки колісних пар на кордоні "Польша-Україна", і це згубно скажеться на ціноутворенні на кордоні", — підсумував експерт.

Що відомо

2 лютого Білорусь повідомила, що обмежить для низки товарів транзит з Литви залізничним транспортом у відповідь на рішення литовської сторони припинити транзит білоруських калійних добрив. Як наголосили в установі, таке рішення є відповіддю на рішення Литви заборонити транзит білоруських калійних добрив.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі стверджують, що щорічно територією Білорусі перевозиться близько 1,5-1,6 мільйона тонн таких вантажів на суму понад 1 мільярд доларів США.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.