logo logo
Ловили забороненими знаряддями: на Черкащині затримали рибалок з Київщини
ЕКОЛОГІЯПОЛІЦІЯНОВИНИРегіони

Ловили забороненими знаряддями: на Черкащині затримали рибалок з Київщини

Сніжана Калюжна
·
·
Ловили забороненими знаряддями: на Черкащині затримали рибалок з Київщини Нацполіція області

На Черкащині, біля Канева, поліцейські та інспектори екологічної інспекції зафіксували факт порушення правил рибальства. Слідчі відкрили кримінальне провадження, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За її словами, двоє чоловіків, 40-річний та 44-річний жителі Києва, ловили рибу забороненими знаряддями:

"Слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції задокументувала факт незаконного вилову риби та вилучила речові докази. Сума збитків встановлюється", — розповіла Зоя Вовк.

Ловили забороненими знаряддями: на Черкащині затримали рибалок з КиївщиниНацполіція області

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України, повідомила речниця.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди