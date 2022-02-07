Ловили забороненими знаряддями: на Черкащині затримали рибалок з Київщини

На Черкащині, біля Канева, поліцейські та інспектори екологічної інспекції зафіксували факт порушення правил рибальства. Слідчі відкрили кримінальне провадження, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За її словами, двоє чоловіків, 40-річний та 44-річний жителі Києва, ловили рибу забороненими знаряддями:

"Слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції задокументувала факт незаконного вилову риби та вилучила речові докази. Сума збитків встановлюється", — розповіла Зоя Вовк.

Нацполіція області

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України, повідомила речниця.

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