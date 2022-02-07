Група французьких науковців вирішила назвати новий вид біпалія (хижого плоского черва з характерною молотоподібною головою) Humbertium covidum — на честь пандемії коронавірусу. Так дослідники вирішили вшанувати пам’ять загиблих від COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні в науковому виданні Peer J, повідомляє ScienceAlert.

Humbertium covidum — це біпалія довжиною близько трьох сантиметрів із металево-чорним забарвленням. На відміну від більшості представників роду, ці біпалії не вкриті плямами, смужками чи іншими візерунками.

Уперше вид науковці знайшли протягом 2013-2019 років у трьох садах у Франції та Італії. Генетичний аналіз показав, що він, найімовірніше, виник в Азії, а потім потрапив до Європи внаслідок людської міграції — так біпалії і подорожують із континенту на континент.

Фото: Жан-Лу Жустін та ін. / Peer J Біпалія Humbertium covidum, названа на честь пандемії COVID-19

Цікаво, що поки інших осередків мешкання Humbertium covidum у Європі науковці знайти не змогли. Тому поки не поспішають із висновком, чи стане вид інвазивним, як і його «родичі».

"Назва covidum була обрана як данина численним померлим у світі через пандемію COVID-19. Крім того, більша частина цього дослідження писалася під час локдауну", — зауважив провідний автор дослідження, науковець Національного музею природознавства Франції Жан-Лу Жустін.

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