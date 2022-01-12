Вчені назвали нещодавно відкритий вид жаби на честь екоактивістки Грети Тунберг

Вчені, які відкрили новий вид маленької деревної жаби, назвали його на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Новий вид жаби дослідники виявили під час експедиції на гору Чуканті в Панамі, де мешкають багато унікальних та ендемічних видів, передає Mongabay. Протягом останніх десяти років територія втратила понад 30% свого лісового покриву.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Zookeys, висотні види, такі як дощова жаба Грети Тунберг (Pristimantis gretathunbergae), вразливі для дрібномасштабних змін навколишнього середовища та зміни клімату та "зазнають постійного ризику зникнення".

Дощова жаба імені екоактивістки має розмір від 3 до 4 см завдовжки та більшу частину части ховається у бромелієвих, листяних рослинах, прикріплених до дерев. Як зазначили вчені, їхні характерні чорні очі рідко трапляються серед деревних жаб у Центральній Америці.

Що відомо

Група науковців з Австралії відкрила новий вид багатоніжок, у яких налічується 1306 ніг – це найбільша кількість кінцівок, виявлена у тварини.

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