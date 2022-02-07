Україна презентує свою космічну програму в Білому домі — голова Держкосмосу

У межах співпраці космічних відомств України та Сполучених Штатів планується презентація української космічної програми в Білому домі. Київ прагне передусім долучитися до американської місячної програми "Артеміда".

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

"Уже запланована презентація космічної програми у Білому домі щодо можливостей космічної галузі України саме для… включення України в цю кооперацію щодо створення місячного поселення", — заявив чиновник.

Він пояснив, що для міжнародного співробітництва наявність космічної програми є сигналом стабільності космічної галузі.

"Ми маємо розуміти, що космічна галузь — це одна зі стратегічних галузей. Тут дуже важливий акцент з боку керівництва держави. Були зустрічі з керівництвом NASA і завдяки цьому були організовані багато кроків щодо подальшої кооперації з американськими партнерами", — каже Тафтай.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

"Артеміда" — програма NASA у кооперації із приватними компаніями та космічними агентствами, щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Її метою є відправлення жінки та чоловіка на поверхню Місяця та створення тамтешньої інфраструктури із подальшими планами доправити астронавтів на Марс.

У листопаді 2019 року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди у межах програми NASA "Артеміда" щодо дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях. Україна стала дев’ятою країною-підписантом цієї угоди.

У лютому 2022 року NASA повідомило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля "Оріон" до орбіти Місяця, запланованих у межах програми "Артеміда", на квітень-травень 2022 року. Раніше він планувався на лютий місяць.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу