У Києві 6 лютого презентували офіційну айдентику національної кампанії "Світ Сковороди", підготовлену до 300-річчя від дня народження українського філософа та письменника Григорія Сковороди.

Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, представлення проєкту відбулося за 300 днів до дня народження митця, щоби якомога ширше розкрити образ Сковороди.

"Світ Сковороди" вміщує в себе історію, культуру, філософію та літературу. Те, як ці напрямки перепліталися із життям митця, і як їх можна інтерпретувати в сучасності. Інформкампанія стартує по всій країні", — написав міністр.

Він додав, що у межах святкування 300-річчя видатного українця запланована низка заходів. Зокрема, йдеться про "велику реставрацію", яка охопить село Сковородинівка на Харківщині, де якийсь час жив і творив Григорій Сковорода.

Олександр Ткаченко/Facebook

"Серед подій, які ми плануємо, це реставрація місця поховання і власне заповідника в Сковородинівці. Там буде кілька зроблено речей: і адміністративний будинок буде відремонтовано, і буде облаштовано парк, буде облаштована експозиція, будуть деякі ініціативи з приводу чергових фонтанів, принаймні, ми проведемо Сковородинівку до тями, так би мовити", — розповів очільник Мінкультури під час заходу, передає "Укрінформ".

Також планується публікація деяких творів Сковороди або творів про нього. У співпраці з Держкіно відбудуться тематичні пітчинги на фільми та мультфільми. Крім того, заплановано проєкт в штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Айдентику проєкту "Світ Сковороди" розробив переможець конкурсу Мінкультури — комунікаційна агенція Postmen у партнерстві з літературним критиком Євгенієм Стасіневичем. Засновник агенції Postmen Ярослав Ведмідь розповів, що айдентика побудована навколо ідеї, що "300 років — це шанс поглибити розуміння Григорія Савича і його світів, світу України 18 століття, його текстів і, власне, його символіки, символів, з якими він працював".

"Завдання кампанії — донести багатогранність образу Григорія Сковороди, відійти від його стереотипного сприйняття як лише "філософа з торбиною" та залучити українців до нового осмислення його спадку", — заявили в Postmen.

Крім того, наступного тижня запрацює онлайн платформа www.skovoroda.today, яка матиме вигляд чату зі Сковородою, де кожен охочий зможе поставити йому питання та отримати відповідь.

Довідка: Письменник та філософ Григорій Сковороді народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині. Прожив 71 рік. З них 30 провів у добровільних мандрах.

Що відомо

4 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди” на державному рівні. Зокрема, "Укрпошті" запропоновано видати серію поштових марок, присвячених 300-річчю Сковороди, а Нацбанку виготовити та ввести в обіг ювілейну монету.

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