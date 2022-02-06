У Туреччині на гірськолижному курорті Сакликент через сильний снігопад обвалився навіс готелю, внаслідок чого постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє турецька агенція "Анадолу".

Як зазначається, постраждалих з-під завалів та снігу витягали жандарми, співробітники готелю та туристи. Туди також прибули бригади Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та медики.

"Вісім наших гостей постраждали внаслідок обвалення даху ресторану в Сакликенті. Наші вогнеборці негайно прибули на місце події та втрутилися. Бажаю нашим гостям швидкого одужання", — написав у Twitter мер столичного муніципалітету Анталії Мухіттін Бечек.

Постраждалих доправили гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.

Що відомо

У середині січня через сходження лавини на горі Ерджіяс поблизу міста Кайсері на півдні Туреччини загинув канадський член координації ООН Майкл Кріфт.

У центральній Австрії внаслідок сходження снігової лавини загинули троє лижників, ще двоє отримали поранення.

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