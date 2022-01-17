У Туреччині через сходження лавини загинув дипломат ООН

У Туреччині через сходження лавини на горі Ерджіяс поблизу міста Кайсері на півдні країни загинув канадський член координації Організації Об’єднаних Націй Майкл Кріфт.

Як повідомляє Daily Sabah, дипломат загинув під час катання на лижах.

16 січня рятувальники отримали повідомлення про трьох людей, які приїхали на гірськолижний курорт та потрапили під лавину.

"Після повідомлення підрозділи жандармерії та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) були відправлені на місце події", — зазначає видання.

Рятувальникам вдалося витягти живими з-під лавини двох людей. Водночас вони продовжували шукати ще одного відвідувача курорту.

Зрештою рятувальником вдалося знайти 44-річного Кріфта без ознак життя. Тіло дипломата, який працював у підрозділі ООН у Газіантепі, доправили снігоходом до машини швидкої допомоги.

Рятувальні роботи проводились за температури –25 градусів за Цельсієм. За даними метеорологів, пориви вітру на горі на той момент сягали до 25 метрів на секунду.

Що відомо

У центральній Австрії внаслідок сходження снігової лавини загинули троє лижників, ще двоє отримали поранення.

В Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, шпиталізували жінку та дитину, які дістали травми через сходження лавини.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу