XI Чемпіонат Закарпаття з хокею провели в Ужгороді. Про це повідомили у Telegram-каналі Ужгородської міської ради. Змагання відбулися на ковзанці біля стадіону "Авангард".

Закарпатський хокей/Facebook

Змагалися у Чемпіонаті 4 команди: "Ужгородські вовки", "Синевир", "Спартак" та "Шахтарські барси".

ФОТО: Ужгородська міська рада Команда "Шахтарські барси"

Золотий кубок отримала команда "Шахтарські барси", срібний — "Синевир", бронзовий – "Ужгородські вовки".

ФОТО: Ужгородська міська рада Команда "Синевир"

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ФОТО: Ужгородська міська рада Команда "Ужгородські вовки"

"Відзначили й кращих гравців турніру. Зокрема, кращим бомбардиром із став Нікіта Свідзинський (Шахтарські барси), кращим захисником – Віталій Чобаль (“Ужгородські вовки”), кращими нападниками – Віктор Мявканич (“Синевир”) та Меліса Галаш ("Шахтарські барси"), кращим воротарем – Олег Лустіг (“Спартак”)", — йдеться у повідомленні міськради.

ФОТО: Ужгородська міська рада Команда "Спартак"

Тривав Чемпіонат Закарпаття з хокею два дні — 5 та 6 лютого.

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