На Закарпатті у селі Серне Берегівського району 17-річний місцевий житель загинув від ураження струмом. Сталося це 5 лютого. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Повідомлення про даний випадок поліцейські отримали від медиків Закарпатської обласної дитячої лікарні. Вони повідомили, що до медзакладу доставили неповнолітнього хлопця без ознак життя. Згодом правоохоронці встановили, це 17-річний житель Берегівського району.

"За попередньою інформацією, підліток відкрив трансформаторну підстанцію, після чого 17-річного місцевого жителя вдарило струмом", — додала речниця.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі у справі триває слідство.

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