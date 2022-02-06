Планові відключення в Одесі. Світла не буде на 97 вулицях

7 лютого у зв'язку з плановими ремонтними роботами не буде світла на 97 вулицях Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 6:00 до 21:00

Армійська вулиця, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 15А, 23, 17А, 18а, корп.1, 16/, 16/1

Ботанічний провулок, 2, 2А, 4, 6

Гагаріна проспект, 7, 10, 10А, 11, 13

Маршала Говорова вулиця, 5А, 5Б

Романа Кармена вулиця, 9, 9А, 9б, 9Е, 10, 11, 11А

Шампанський провулок, 9

Шевченка проспект, 6, 9, 11, корп.1, корп.10, корп.2, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, корп.4, 6/10, 8/, корп.11, корп. .12, корп.13, корп.9, 8/9, 13, 6/, корп.8

З 8:00 до 19:00

Дворянська вулиця, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25

Єлисаветинська вулиця, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11

Коблевська вулиця, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Кінна вулиця, 2/, корп.4, 2/4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14

Ніжинська вулиця, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Пастера вулиця, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 48а, 46а, 44а

провулок Маланова, 1

Преображенська вулиця, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30

Садова вулиця, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Соборна площа, 2, 4, 6

Софіївська вулиця, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14

Торгова вулиця, 20

З 8:30 до 19:00

Авіаційна вулиця, 1

Скворцова вулиця, 15, 22Г, 18/, корп.2, 20, 18, 22, 22А, 22Б, 22В, 20А

Федора Пишеніна вулиця, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 14А, 12А, 12Б, 16А, 17, 23А, корп.1, 19А, 23/, 18, 19, 20, 21, 22, 25

З 9:00 до 17:00

1-й Магнітогорський провулок, 1, 1/1, 1а, 3

1-й провулок Амундсена, 1, 24Б, корп.11, корп.13, корп.2, корп.4, корп.5, 1/, корп.1, корп.12, корп.8, корп.9, 1/11, 1/13 , 1/7, 2, корп.6, 2/, корп.3, 2/10а, 2/11А, 2/2, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2в, 3, корп.7, 3/, 4, 5, 5А, корп.10, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/17А, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 6

1-ша лінія Марії Демченко, 30, 38

2-й Магнітогорський провулок, 1, 1а, 2, 2А, 2а, 3, 4/11, 5

2-й провулок Амундсена, 1, 60А, корп.5, 3, корп.10, 3/, корп.11, корп.8, 3/11а, 3А, 4, корп.6, 4/, корп.13, корп.2, корп. 3, корп.4, корп.7, корп.9, 5, корп.1, 5/, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 3 , 34, 34А, 12

3-й провулок Амундсена, 6, корп.12, корп.13, 6/, корп.11, 6/9

4-й провулок Олександра Невського, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 4 50б, 50в, 50г, 44а

6-та лінія Марії Демченко, 38

Агрономічна вулиця, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 9 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 117 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 13, 135 .3, 116а, 116б, 116в, 11, 2, 1, 2, 1, 2 , 122д, 122Е, 12, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 , 132г, 110в, 1, 9, 1, 1, 9 187а, 147/А, 183Б, 148а, 184А , 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 1 40, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 1 6 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 1, 9 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223

Агрономічний провулок, 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3

Академіка Вільямса вулиця, 1, 33А, 1б, 1в, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3б, 4, корп.1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 17, 17А, 17Б, 17В, 1а, 19, 19А, 19Б, 20, 20/, 22, 24, 24Б, 24В, 22, 6 корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 19/1, 2лін, корп.43, 21, 21В, 18

Василя Симоненка вулиця, 2А

Водний провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 4/, корп.3, корп.6, 4/3, 4/6 А, 4/6 Б, 4/6В, 4/6г, 4/6д, 4А, 4а , корп.1, 4Б, 3А, 5/, корп.4, 19А, 7а, 17а, 13А, 9А, 11в, 11А, 11Б, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21

Гаршина вулиця, 9

Генерала Плієва вулиця, 1Б, 1В

Дача Ковалевського вулиця, 20, 140А, корп.8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 4 45, 46, 47, 47А, 48, 48/, корп.1, 48А, 50, 51, 51/, корп.4, 51А, 51В, 52/, корп.2, 52А, 53, 54, 55, 55А , 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/, корп.3, 61В, 63/, корп.5, 66/, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/ , 75, 76, 76Б, 77, 77/, корп.79, 78, 81/, 81м/, корп.43, 81Н, 82, 83/, корп.6, корп.7, 24/, 85, 85/ , 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А, 2, 14А, 28, 28Б, 30, 30/, 30А, 3, 3, 3 , 50А, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, корп.15, 81/1, 81/Д, 81/м, 81А/5-, 81А/8-, корп. 9, 81Б, 81б/, 81в, 81Г, 81Д, 81д/, корп.27, 81Е, 81Е/, корп.30, 81Ж, 81Ж/, 81К, 83, 89/1, 98, 102а, 1 116А, 116Б, 140, 84

Дачна вулиця, 7, 7а, 9

Іспанський провулок, 1, корп.2, 1/, корп.1, корп.3, 17А

Кільовий провулок, 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А

Кільцева вулиця, 2, 7, 10, 12

Котляревського вулиця, 12б

Кругова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4А, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп. , 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

Круговий провулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А

Крушельницька вулиця, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 3 37

Львівська вулиця, 1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1

Магнітогорська вулиця, 1, 2, 3, 1/, корп.1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4, 2а, 2б, корп.3, 3/, корп.5, 3/12, 3а, 3в, корп. 2, 4а, 20а, 14а, 14/8, 12а, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

Магнітогорський провулок, 1в

Марії Демченка вулиця, 28, 38Б, 29А, 29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 32, 29, 32В, 34, 34А, 34Б, 36А, 36Б, корп.2, 38А, 32Б

Майстерний провулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а

Маячний провулок, 1, корп.2, корп.1, 3, 3/, 1/, 3б, 5, 7, 9, 3а

Михайла Грушевського вулиця, 39/1, корп.3, корп.4, корп.5, 39/3

Мічуріна вулиця, 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 3, 3 41, 42, 44, 14

Молодіжна вулиця, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/ , корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 3 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Миколи Гумільова вулиця, 1, 26б, 2, 2А, 4а, 5, 8, 9, 9/, корп.2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 1а, корп.1, 15, 15а , 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24а, 26, 26А, 14а/

Миколи Гумільова вулиця, 3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/, корп.1, 16, 23, 24

Миколи Міхновського вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1, 1 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 18в, 18, 18, 18, 18в, 18в, 18в 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 2а, 2б, 2а, 2в, 5 1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6в, 3а, 6а, 3 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б

Новий провулок, 1А, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7

Ольгіївська вулиця, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7

Помаранчевий провулок, 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10

провулок Академіка Вільямса, 2а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7Б, 3а, 21, 15а, 15б, 7а, 9а, 8а З

провулок Амундсена, 3/, корп.12, 1, 2, корп.4

провулок Крушельницької,1, 1а, 2, 3, 5, 5а

провулок Людмили Гінзбург, 1а, корп.1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 1б, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 3/, 5а

провулок Павлова, 3

провулок Панченка, 1б, 1, 2, 3, корп.1, 2А, 2б, 2В, 2Г, 1а, 3/, корп.4, 6А, 4, 6, 7, 8, 10, 12

провулок Петра Калнишевського, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а

Пестеля вулиця, 6а

Промислова вулиця, 8л

Рульовий провулок, 1а, 12А, 1, 1/, корп.10, 2а, 3, 3а, 4, 1Б, 4б, 6-, корп.8, 6-8, 10, 10А, 12, 4а

Рибальська Балка вулиця, 1Г

Савранська вулиця, 22, 22а, 24, 24а, 26

Садівського вулиця, 1, 47А, 2, 2А, 3, 4, 4/, корп.2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13А, 13б , 13в, 13г, 14, 14-14А, 14а, 15, 15а, 15б, 15б-1, 16, 17, 17А, 1А, 18а, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 2 2 , 25, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30а, 30б, 31, 31/а, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 43А, 4 , 47, 18

Саксаганського вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 12/, 19А, корп.1, 12А, 6А, 22А, 1Б, 10. 12А, 7А, 25а, 25Б, 1А, 35, 17А, 17б, 17А .2, 31А, 18А, 16А

Тарутинська вулиця, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, корп.1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6

Фонтанська дорога, 88, 88А, 90

Художника Федорова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 1а, 8/ , корп.4, 8-/7, 8А, 8в, 8е, 8ж, 4а, 9/1, 9/2, 9/3, 9а/, 9б, 9В, 9в, 4Б, 10а, 1/, 37, 5/, 12/, 12а, корп.1, корп.7, 14/, корп.3, корп.5, корп.6, 14а, 5а, корп.2, 16а, 16б, 6/, 17/, корп .19, 17/Д, 17б, 17В, 17в, 17г, 17г-, корп.8, 18/, корп.9, 18/1Б, 18а, 6а, 19/, 19а, 3а, 20/, 20/1 , 20/А, 7/, 21/, 7А, 7б, 10б

Хуторська вулиця, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10

Цебриківська вулиця, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6

Шахтинський провулок, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 4,

Шебелинський провулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а

З 10:00 до 16:00

2-й Деревообробний провулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 6а, 12а, 12б, 13а, 19, 38а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

2-й Хімічний провулок, 7

3-й Деревообробний провулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 6 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6 14А, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а

3-й Хімічний провулок, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 8а, 14, 8б

4-й Деревообробний провулок, 2, 4, 6Б, 50А, 61

Деревообробна вулиця, 45, 49а

Михайла Грушевського вулиця, 39/1, корп.3, корп.4, корп.5, 39/2, корп.1, 39/, 39-2

Пестеля вулиця, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 95б, 91А, 81Б 71а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97

Промислова вулиця, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 16 16 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

Промисловий провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38

З 9:00 до 18:00

Грецька вулиця, 23, 26/, корп.28, 30, 32

Катерининська вулиця, 19, 21

Рішельєвська вулиця, 12, 14

З 9:00 до 19:00

Комітетська вулиця, 11/17, корп.1, корп.2, 17, корп.19, 17/, 17/19

Маршала Малиновського вулиця, 18А, 18Б, 18В

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