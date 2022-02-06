Як українські гурти Go_A та Kalush Orchestra ділять мультиінструменталіста Ігоря Діденчука, що МС Килиммен розповів про себе, родину та майбутню Килимвумен і кому лідер Kalush Orchestra Олег Псюк присвятив конкурсну пісню на Нацвідборі — дивіться у новому випуску влогу "Вотсап, Eurovision" з Анною Тульєвою.

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Раніше ROXOLANA з піснею Girlzzzz увійшла до списку учасників фіналу Національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія "Френдс Про ТВ", яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

До Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

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