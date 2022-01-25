У вісімці фіналістів Нацвідбору Євробачення заміна: LAUD вибув зі списку

Оргкомітет Національного відбору Євробачення припинив участь LAUD у відборі. Виявилось, що заявлена ним для участі пісня — Head Under Water — була оприлюднена в 2018 році. Це прямо порушує правила Нацвідбору. Тож LAUD не братиме участі у фіналі Нацвідбору 12 лютого. Натомість у фіналі візьме участь Barleben із піснею Hear My Words.

Як повідомили організатори, згідно з пунктом 5.1 правил Нацвідбору на Євробачення, пісня має відповідати наступним вимогам:

"не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-)відкритих для загального доступу базах даних, і не була використана в жодних комерційних цілях до 01 вересня 2021 року".

Оргкомітет Нацвідбору провів додаткову перевірку, оскільки виявилось, що пісня Head Under Water була оприлюднена її автором Денієлем Ботінгом на його особистому youtube-каналі в 2018 році.

"Для нас дуже важким було рішення про виключення LAUD зі списку фіналістів, оскільки ми вважаємо його гідним учасником Нацвідбору. Однак правила для всіх однакові, це наша принципова позиція: доступність для участі та рівність умов для всіх виконавців. Тож сьогодні шанс представити Україну перейшов до іншого талановитого виконавця, який також отримав високі оцінки серед оргкомітету — Barleben. Бажаємо успіху!" — сказав член правління Суспільного і голова оргкомітету Нацвідбору Ярослав Лодигін.

"Опубліковане відео з піснею LAUD стало цілковитою несподіванкою, адже ми ретельно перевіряємо і чітко пояснюємо правила всім учасникам. Я дуже вдячний за повідомлення єврофанів, що звернули увагу на це порушення. У часи, коли соціальні мережі отримують не менше впливу, ніж ЗМІ, будь-яке оприлюднення твору стає початком його публічного життя. Правила Національного відбору включають чітке обмеження на будь-яке оприлюднення", — розповів продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

LAUD оприлюднив офіційну заяву щодо дискваліфікації в Нацвідборі Євробачення-2022.

"Head Under Water" була написана в 2018 році голландським согнрайтером Daniel Boting. Того ж року ми спробували в експериментальному режимі записати її разом із автором. Архівні кадри з цього запису ви можете бачити на відео. У той самий момент ми зрозуміли, що Head Under Water – потенційний хіт, тоді ж було вирішено відкласти реліз і включити композицію до мого сольного альбому. З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування", — йдеться у заяві.

Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року у другому сольному альбомі "DUAL", заявив LAUD.

"Перша версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки — це, по суті, домашнє відео. Робота над піснею велася кілька років, за весь час були записані різні її версії та аранжування", — зазначив LAUD.

За інформацією організаторів, список учасників фіналу Національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, після внесених змін такий:

Alina Pash - Тіні забутих предків

Barleben - Hear My Words

- Hear My Words Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любов

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ .

о в прямому ефірі суспільного телеканалу . Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія "Френдс Про ТВ", яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Зазначимо, що до Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників , які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022. Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна . Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

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