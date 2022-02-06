Запорізька майстриня Вікторія Давидова протягом десяти років робить витинанки. Рік тому створила спеціалізовану групу в Facebook, щоб ділитися досвідом з прихильниками цього напрямку декоративного мистецтва, також навчає йому своїх студентів. Спілкувалася з майстринею кореспондентка Суспільного Запоріжжя Каріна Галунова.

Вікторія Давидова почала робити витинанки з 2012 року. Жінка стверджує, у витинанні криється українське коріння. Це одна з причин чому пані Вікторію воно захопило, але не єдина:

"Мабуть, накопичилося в середині щось таке, що хотілось, чим хотілося поділитися. Тому воно, якось просилося зовні", – каже майстриня.

Захоплення майстриня поєднує з основною роботою. Адже пані Вікторія викладає на кафедрі дизайну одного з Запорізьких вишів. Жінка навчає витинанню своїх студенів, передаючи їм свою любов до народного мистецтва. На створення нових робіт надихають різні речі: спогади з дитинства, українські пісні, навіть сни.

Фото Суспільне Запоріжжя

Сьогодні пані Вікторія віддає перевагу маленьким формам, але й великі, різнокольорові картини також присутні в її доробку. Майстриня стверджує: усі вони різноманітні й ніколи не повторюються.

"Комусь подобається витинати у своєму стилі. І він витинає тільки ось, як він витинає. А мені подобається витинати по різному. Один день мені хочеться витинати ажурно, інший день мені хочеться силуетно, тільки там контури якісь. І це для мене якесь, залежить від якогось внутрішнього стану".

Фото Суспільне Запоріжжя

За десять років в майстрині зібралась чимала колекція витинанок і вона стала викладати світлина своїх поробок у соціальні мережі. Тоді люди почали звертатися до неї за порадами, як опанувати це мистецтво. Тому рік тому Вікторія Давидова створила групу у Facebook "Витинаємо разом":

"Я почала потроху викладати в мережу свої роботи, і люди почали звертатися. Там проведіть майстер-клас, або щось розкажіть, або ще щось. І я зробила сторіночку, щоб і об’єднати цих людей, в їх любові до витинанки. В любові до творчості. І трошечки поділитися досвідом один з одним, поділитися натхненням".

Одна з робіт майстрині вже брала участь у благодійному вернісажі до Дня святого Миколая. Інша зараз експонується у Києві на виставці "Кращий твір 2021 року". Друзі майстрині, тим часом вмовляють пані Вікторію провести персональну виставку у Запоріжжі.

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