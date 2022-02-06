У школах Рівного здорожчає харчування. Скільки коштуватиме обід

У школах Рівного, а це майже чотири десятки закладів, невдовзі зросте вартість харчування. Про це повідомив керівник управління освіти Богдан Турович, інформує міська рада. Він пояснив це змінами у шкільному меню.

Зміни набули чинності із 1 січня 2022 року. Богдан Турович пояснив, що на столах в школярів має з’явитись більше овочів, фруктів, зелені тощо.

У пресслужбі мерії уточнили, що тендери, на яких визначать підприємців для організації харчування у школах, проводяться на початку року. І лише після того, як угоди підпишуть, норми нового меню будуть застосовувати у навчальних закладах. Саме тоді й зросте вартість обіду.

Зі слів Богдана Туровича, якщо обід у школі вартує орієнтовно 25 гривень, то із застосуванням нових норм його вартість зросте, попередньо, до 39 гривень.

Керівник управління освіти уточнив, що у місцевому бюджеті для харчування дітей пільгових категорій передбачили понад 18 мільйонів гривень.

Що відомо

У дитсадках, зважаючи на дещо іншу організацію процесу, вартість харчування уже зросла із 1 січня 2022 року. Для прикладу, у ДНЗ санаторного типу перейшли з чотириразового на триразовий режим харчування. Тепер садові групи мають вартість 45 гривень, із цієї суми батьки платять 31,5 грн.

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