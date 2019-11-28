Як подолати новорічне похмілля. Дієві методи

Напевно, кожному хоч раз у житті доводилося стикатися з наслідком алкогольних вечірок — похміллям та його супутниками: головним болем, нудотою і слабкістю в тілі. Особливо актуальною є інформація щодо боротьби з побічним ефектом від веселих святкувань стає напередодні Нового року.

Якщо ви плануєте відзначати свята з уживанням алкогольних напоїв, то краще підготуватися заздалегідь і запам’ятати кілька дієвих методів боротьби з похміллям.

Відновіть баланс рідини в організмі

Випийте склянку води. Потім ще одну. Алкоголь виводить рідину з організму, тому ваше першочергове завдання — “запастися” водою, завдяки якій організм швидше впорається з продуктами розпаду етанолу. Пити воду, як і в разі отруєння, слід дрібними ковтками.

Можете розбавити “водяну дієту” чаєм з медом, м’ятою чи мелісою, або нежирним кефіром. А ось від класичного огіркового розсолу варто утриматися, тому що він затримує рідину в організмі.



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Пийте сорбенти або знеболювальне

Активоване вугілля, ентеросгель та інші сорбенти — вірні помічники у боротьбі з головним болем та алкогольним отруєнням. Радимо приймати їх в кілька підходів: відразу після вечірки, перед сном і вранці, для закріплення ефекту.

Якщо на ранок вам все одно погано, тоді краще з’їсти шматок хліба, випити таблетку від головного болю та повернутися в ліжко.

Лайфхак: використовуйте ліки з бурштиновою кислотою (їх можна вживати і за годину до прийняття алкоголю, щоб запобігти алкогольній інтоксикації), яка міститься в багатьох засобах від похмілля.



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Їжа

Їсти краще не раніше ніж через пару годин після пробудження: дайте організму час очиститися, не перевантажуйте додатково печінку та нирки. Їжу краще обирати рідку і легку для шлунку: фрукти, бульйон, нежирний суп, кашу. Всупереч поширеній думці, жирного у стані похмілля краще не вживати — воно тільки створить додаткове навантаження на органи травлення.

Можна приготувати на сніданок білкову їжу: м’ясо, яйця, нежирний сир. З ними печінка швидше переробить залишки етанолу. Додайте гострі прянощі — навіть невелике прискорення обмінних процесів скоротить час “вивітрювання” перегару.



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Контрастний душ і прогулянка

Прийняти душ варто в будь-якому випадку, щоби змити зі шкіри все те, що виділилося разом із потом з організму. А контрастний душ — це чудовий варіант для сміливих і міцних духом. Почніть із теплої води, сполосніться прохолодною, а наостанок розітріть тіло махровим рушником.

За гарної погоди радимо вийти на вулицю, аби трохи прогулятися навколо будинку. Свіже повітря і незначне фізичне навантаження стимулює мікроциркуляцію крові, завдяки чому організм зможе швидше вивести токсини. Та й ви самі почуватиметеся краще. Якщо після годинної прогулянки вам знову захочеться лягти спати, то вирушайте в ліжко й відновлюйте сили.

От тільки не варто підтягуватися на турніках або розтирати голе тіло новорічним снігом. Надмірна фізична активність зашкодить ослабленому алкогольною інтоксикацією організму.



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Тепер у вашому арсеналі з'явилися кілька дієвих способів позбутися похмілля. Але якими б ефективними не опинилися наші поради, якщо ви вирішили вживати алкоголь на свята, то радимо вживати його відповідально. Всім бажаємо приємних свят!

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