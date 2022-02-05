У Вірменському костелі, що в місті Городенка на Івано-Франківщині, завершили перекривати центральну частину даху. Збудований у 1706 році храм перебував у аварійному стані, розповіла Суспільному керівниця відділу проєктів та міжнародного співробітництва Городенківської громади Марія Здріла.

"Вірменський костел – найдавніша будівля, пам’ятка архітектури місцевого значення. Про те, що дах будівлі може впасти до кінця 2021 року і може не витримати зиму, били на сполох і краєзнавці, і науковці, і архітектори", — розповідає Марія Здріла.

Фото: pokutia.com Вірменський костел – найдавніша пам’ятка архітектури місцевого значення у Городенці

Відновлення даху історичної пам’ятки вартувало 700 тис. грн, каже Марія Здріла. За її словами, ці гроші громада змогла отримати завдяки перемозі їхнього проєкту у Програмі підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує Асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна".

Фото: pokutia.com Відновлення даху костелу вартувало 700 тис. грн

Жителі громади планують повністю відреставрувати будівлю. Наразі працівники міськвиконкому шукають проєкти, за допомогою яких могли б отримати гроші для відновлення костелу.

"На даний час потрібно закінчити усунення аварійності даху, адже центральна частина даху зроблена повністю, але ще залишилися — вівтарна частина і бічні каплиці. Потрібно зробити водостічні системи, усунути аварійність фундаменту, також треба буде закрити вікна, для того щоб не потрапляла вода і не замокало приміщення", — розповідає Марія Здріла.

Фото: pokutia.com Жителі громади планують повністю відреставрувати будівлю

Для того, щоб взяти участь в майбутніх проєктах, у міськвиконкомі виготовляють необхідні документи. Марія Здріла каже, скільки грошей ще потрібно для цих робіт визначити важко, адже ціни постійно змінюються.

"Зараз шукаємо проєкти, щоб залучити кошти. Громада не може дозволити собі провести роботи з усунення аварійності повністю за свої гроші, бо вони є дуже дороговартісні. Своїми силами то — важко дуже. Ми шукаємо можливості, куди ми можемо податися, щоб будівля не руйнувалася. Оскільки вона знаходиться у центральній частині міста, є окрасою міста і має велику цінність для містян", — каже Марія Здріла.

Фото: pokutia.com Кінцеву вартість реконструкції важко визначити, бо ціни постійно змінюються

В майбутньому у Вірменському костелі містяни хочуть облаштувати музей сакрального мистецтва.

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