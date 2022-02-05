Парламент Чорногорії (Скупщина) висловив недовіру коаліційному уряду країни Здравко Кривокапича та відправив його у відставку.

Як повідомила державна телерадіокомпанія країни RTCG, відповідне рішення підтримали 43 депутати з 81-го, проти висловились 11 обранців. Голосування проходило відкрито, а депутатів опитували по одному.

"Оголошую, що Скупщина проголосувала за недовіру 42-му уряду Чорногорії", — оголосив голова законодавчих зборів Алекса Бечич.

Голосування за недовіру уряду ініціювала найменша з коаліційних партій URA віцепрем'єр-міністра Дрітана Абазовича, яка орієнтована на вступ до Євросоюзу. Більшість депутатів вважають, що за рік роботи прем’єр країни не продемонстрував значних результатів. Також уряд критикували за те, що він орієнтований на Сербію та Росію, а також за те, гальмує процес інтеграції в ЄС.

Перед початком голосування глава уряду та більшість міністрів залишили сесійну залу. Згідно з Конституцією Чорногорії, після оголошення вотуму недовіри уряду в країні мають призначити дату дострокових виборів. Орієнтовно вони мають відбутися у травні. До цього часу чинний уряд виконуватиме свої обов’язки.

Коаліційний уряд Чорногорії сформували на початку грудня 2020 року. До його складу увійшли представники блоку "За майбутнє Чорногорії" Кривокапича, коаліції “Мир є наша нація” та руху URA, які отримали більшість на парламентських виборах у серпні 2020 року. Вперше за 30 років до уряду не потрапили представники Демократичної партії соціалістів (DPS) президента Міло Джукановича, який дотримується прозахідного курсу — 5 червня 2017 року Чорногорія вступила до НАТО.

Що відомо

З 2 січня уряд Чорногорії посилив правила в'їзду до країни через розповсюдження коронавірусу. Тепер мандрівникам необхідно надати підтвердження про проведення повної вакцинації або перенесення COVID-19.

У січні 2021 року Чорногорія скасувала вимогу щодо надання обов'язкового тесту на COVID-19 для туристів.

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